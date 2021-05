Charles do Bronx ganhará prêmio de R$ 395 mil após conquista do cinturão no UFC

Nada melhor do que conquistar o tão esperado cinturão do UFC e ainda ver a conta bancária aumentar. É a situação de Charles do Bronx. O lutador brasileiro derrotou no sábado (15) o norte-americano Michael Chandler, em Houston, nos Estados Unidos, e faturou o título de peso-leve.

De quebra, Charles do Bronx ganhará 75 mil dólares (cerca de R$ 395 mil) por ter conquistado o prêmio de melhor performance da noite, recebendo valor ainda maior do que o previsto pela vitória. O título veio após nocautear Chandler ainda no segundo assalto. Na categoria peso-leve competem lutadores de até 70kg.

Coube ao presidente do UFC, Dana White, fazer o anúncio do prêmio. Além de Charles, ganharam o mesmo valor em prêmios o norte-americano Christos Giagos, além do brasileiro Edson Barboza e de Shane Burgos, também do EUA, que protagonizaram, na categoria peso-pena do UFC 262, a "luta da noite".

"Ele disse 'obrigado por tudo que você fez por mim, hoje (sábado) foi a maior oportunidade da minha vida e eu não consigo dizer o quanto sou grato e quanto isso significa pra mim'. É um ótimo garoto", afirmou Dana White.