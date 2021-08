Chance de medalha: Alison dos Santos disputa a final dos 400 metros com barreiras

Alison dos Santos disputa hoje a final dos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada de segunda para terça-feira, às 0h20 (horário de Brasília). O atleta venceu a sua eliminatória, com o tempo de 47s31, novo recorde sul-americano.

Alison vai para a final com o terceiro melhor tempo. Ele só ficou atrás do norte-americano Raí Benjamin (46s83) e do noruguês Karsten Warholm (46s70).

"Eu achei que meu ritmo não estava bom até a oitava barreira, mas estou muito feliz com o resultado", disse Alison, após a prova, demonstrando confiança em poder ficar no pódio na final. "São oito na final, eu vou estar lá, e três vão ficar com as medalhas."

Hoje é dia de fazer história!

Hoje é dia de buscar essa medalha inédita!

Hoje é #PiuDay!



📸Wander Roberto/COB pic.twitter.com/2JjKDRGIiL — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2021

Favorito

Alison lembrou que a sua tranquilidade e felicidade antes, durante e depois das provas foram adquiridas em sua preparação, graças ao apoio que recebe de familiares, amigos e pessoal de sua equipe. "Fico sempre com os pés no chão. Uma proa de cada vez."

Alison é um dos favoritos à medalha, ao lado do norueguês Karsten Warholm e do americano Rai Benjamin.

"Os Jogos Olímpicos são a maior competição para nós, mas tentamos levar na maior leveza possível para não deixar o nervosismo ficar à flor da pele e atrapalhar um grande resultado. Tenho que manter a calma, porque treinamos muito, nos preparamos para isso", disse o brasileiro após a semifinal.

Histórico

Com Alison dos Santos, o Brasil tem chance de conquistar a primeira medalha na prova de velocidade e individual no atletismo desde 1988. Naquele ano, em Seul, Robson Caetano foi bronze nos 200 m.

Depois disso, o país subiu ao pódio em provas de salto (Maurren Maggi em 2008 e Thiago Braz em 2016), no revezamento (4x100 m em 1996 e 2000) e na maratona (Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004).

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte