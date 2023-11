Cearense André Mateus lança livro sobre artes marciais e defesa pessoal

O cearense André Mateus lançou recentemente seu mais novo livro intitulado "A necessidade da defesa pessoal". A obra traça a história das artes marciais desde do seu surgimento com os monges Budistas até sua chegada ao Brasil. O autor fala também sobre como a prática da defesa pessoal.

"É necessário compreender que a defesa pessoal não se caracteriza exclusivamente pelo combate, nela estão incumbidos preceitos de respeito, ética, moral, empatia, harmonia e equilíbrio. As defesas pessoais sem uso de armas trazem contribuições que vão além dos aspectos físicos, elas atuam na estruturação do comportamento e do caráter de seus adeptos", destaca o autor.

Medalhista de ouro no mundial de Jiu-jitsu de 2007, formado em Educação Física, Ciências Sociais, o cearense André Luiz Mateus Costa, de 42 anos, graduado em Kung Fu e Caratê, residi na cidade de Nashville no Tennessee (EUA) onde ensina Jiu-Jitsu como faixa preta 4 grau.