CearáCast: Sandro Queiroz, gerente de futebol da base do Ceará

De olho no futuro do Alvinegro, o CearáCast bateu um papo com Sandro Queiroz, gerente de futebol da base do Vozão. Com três títulos estaduais, de quatro disputados, neste ano, nas categorias de base, o Ceará teve um 2023 vitorioso. Responsável direto pela manutenção da Cidade Vozão, Sandro destacou atletas que devem ser utilizados no elenco profissional com Mancini.

Neste ano, cinco atletas formados na base alvinegra foram utilizados pelo time profissional, durante a Série B. O bate-papo com Sandro Queiroz contou ainda com mediação de Samuel Conrado e participação do jornalista do Sistema Verdes Mares Vladimir Marques.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário.

