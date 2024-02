Com a primeira maratona de jogos na temporada, o técnico Vagner Mancini aproveita para fazer testes e utilizar até jogadores da base. Ao todo, 27 atletas foram utilizados no elenco alvinegro. De olho nas deficiências encontradas, o Vozão anunciou o volante Jean Irmer que chega para aumentar a concorrência no meio-campo. O CearáCast tem comando de Samuel Conrado e participações de Vladimir Marques e João Vitor Paiva.

