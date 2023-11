CearáCast: Guilherme Pequeno e a reformulação no Ceará para 2024

Com foco na temporada de 2024, o CearáCast recebeu o diretor Administrativo do clube, Guilherme Pequeno, que destacou seu papel na reformulação. O dirigente discorreu que o Vozão está próximo de anunciar Executivo de futebol e CEO, mas revela que o planejamento do próximo ano já iniciou. Sob comando de Samuel Conrado, o episódio tem participação também do jornalista do Sistema Verdes Mares João Vitor Paiva.

O futuro do Alvinegro de Porangabuçu foi o tema central da conversa no programa. A possibilidade do presidente João Paulo Silva acumular o cargo de diretor de futebol e o cenário financeiro do clube para o novo ano também são assuntos do episódio.

O torcedor pode acompanhar o CearáCast todas as quintas-feiras, às 22h, na TV Diário. O episódio também fica disponível no canal do YouTube do JogadaSVM e nas plataformas de áudio.

ASSISTA AO CEARÁCAST