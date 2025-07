Ceará vence Santos nos pênaltis e avança às quartas da Copa 2 de Julho Sub-15

O Ceará está nas quartas de final da Copa 2 de Julho Sub-15. Em um duelo equilibrado diante do Santos, realizado na tarde desta terça-feira (8), no CT do Vitória, na Bahia, o Vovô garantiu a classificação após empate sem gols no tempo regulamentar e vitória por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis. Cláudio Gama, Paulo Victor, Thales e Robinho converteram para o Alvinegro nas penalidades.

A equipe comandada pelo técnico Bruno Cortez mantém campanha impecável na competição. O Time do Povo avançou com a melhor campanha do Grupo E, vencendo todos os quatro jogos da primeira fase contra Camaçariense/BA, Iramaia/BA, Jacuipense/BA e Itapicuru/BA, com 14 gols marcados e nenhum sofrido.

Ainda invicto e sem ser vazado no torneio, o Ceará terá pela frente o Vitória nas quartas de final. O confronto acontece nesta quarta-feira (9), às 14h, novamente no CT dos baianos. A equipe cearense busca uma vaga entre os quatro melhores da competição e segue firme na luta pelo título.