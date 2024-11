Ceará terá um desfalque por cartão e sete pendurados para duelo contra o Botafogo-SP; veja lista

O Ceará terá pelo menos um desfalque no duelo contra o Botafogo-SP pela Série B. O meia Lourenço está fora da partida após receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Avaí. O Alvinegro, no entanto, precisa seguir alerta com as punições. O time tem sete jogadores pendurados nesta reta final de competição em que segue na luta pelo acesso.

Depois de vencer Paysandu e Avaí em casa, o Vovô vai buscar mais três pontos como visitante. Léo Condé não terá à disposição o meia, mas vai poder contar com o retorno do lateral Matheus Bahia, que retorna após cumprir suspensão. O Alvinegro é o sétimo da competição com mais punições desse tipo. São em média 3.17 amarelos por jogo, de acordo com o site Footstats.

O time, no entanto, tem sete jogadores com dois cartões amarelos. São eles: Richardson, Matheus Felipe, Rafael Ramos, Jean Irmer, Recalde, Lucas Rian, além de Aylon e Pulga, dois dos artilheiros do time.

O Ceará está em quinto na tabela, com 57 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo na terça-feira (12), quando enfrenta o time paulista no Estádio Santa Cruz. O duelo será às 21h30 (de Brasília).

