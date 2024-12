Ceará terá Hudson Ferreira como novo gerente das categorias de base; veja perfil

O Ceará definiu o substituto de Sandro Queiroz para o cargo de gerente de futebol de base. O Diário do Nordeste apurou que Hudson Ferreira irá ocupar o cargo e gerenciar as categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Hudson e a diretoria do Ceará já chegaram a um acordo, aguardando apenas uma reunião para finalizar trâmites burocráticos e anunciar o acordo, o que deve acontecer nos próximos dias.

Hudson tem 45 anos e atualmente é o CEO da Futcenter, academia de futebol do Grêmio em Fortaleza, além de ser o gestor das categorias de base do Juazeiro, responsável por revelar jogadores para o futebol profissional. Para assumir o cargo no Ceará, Hudson irá se afastar das demais funções.

Graduado em Educação Física e com MBA em Gestão Empresarial, Hudson tem entre os feitos de sua carreira ter participado da formação de cinco atletas que foram convocados para a Seleção Brasileira de base.

O Ceará também acertou a contratação de Mauro Júnior como o seu novo coordenador de futebol da base. Ele passou por Cruzeiro, Atlético-GO e Londrina-PR, onde estava trabalhando atualmente.