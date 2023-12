Ceará rescinde com atacante Hygor Cleber, que é anunciado pelo Avaí

O atacante Hygor Cléber não faz mais parte do elenco do Ceará. O jogador, que tinha contrato até o fim de 2024, rescindiu com o Vozão e já foi anunciado pelo Avaí. O time catarinense é comandado pelo técnico Eduardo Barroca, que treinou o Vovô na início da Série B do ano passado.

Passagem apagada no Ceará

Hygor Cléber chegou ao Ceará para a temporada 2023 no início do ano e não rendeu o esperado. Foram apenas 13 partidas e nenhum gol marcado.

Assim, em julho, ele foi emprestado ao Criciúma, que conquistou o acesso para a Série A. No Tigre, jogou 15 partidas e marcou 4 gols.