Ceará recusa Florida Cup por convite tardio e prioriza planejamento para 2025

O Ceará recebeu e recusou um convite para disputar a próxima edição da FC Series, a antiga Florida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, explicou ao Diário do Nordeste que “a recusa foi por falta de tempo hábil, em detrimento do convite tardio, de nos organizarmos de maneira mínima para participarmos. Isso envolve aspectos de pré-temporada, equipe para disputar primeiros jogos do estadual”.

O presidente João Paulo Silva esclareceu à reportagem que o único custo para o Ceará seria o das passagens aéreas. “Pagaríamos só o aéreo, mas estava muito em cima e não queríamos mudar o planejamento da pré temporada. Próximo ano podemos analisar”, disse.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Ismael Soares/SVM

Até o momento, cinco times estão confirmados na disputa da FC Series 2025, nos Estados Unidos: Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Orlando City. A competição começa no dia 15 de janeiro, três dias antes da estreia do Ceará no Campeonato Cearense.