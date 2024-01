Ceará promove treino aberto neste sábado para apresentar elenco aos torcedores; saiba detalhes

O Ceará realiza um treino aberto neste sábado (13) no PV, às 16 horas, para que a torcida possa conhecer o elenco que vai defender o clube em 2024. O 'encontro' entre elenco e torcida vai ocorrer no dia 13 de janeiro, uma semana antes da estreia do time na temporada, quando enfrenta o Maracanã, no Campeonato Cearense, no dia 21, no PV.

O clube, que tem como grande foco da temporada voltar à Série A do Brasileiro, passou por reformulação na diretoria e no elenco.

Para 2024, foram anunciados 11 reforços: Fernando Miguel (goleiro), Raí Ramos (lateral-direito), Matheus Bahia (lateral-esquerdo), Matheus Felipe (zagueiro), Lourenço, Bruninho, Jorge Recalde e Lucas Mugni (meias) e Facundo Castro, Facundo Barceló e Aylon (atacantes). O Alvinegro também acertou Ramon Menezes, que já treina no clube, mas ainda não assinou contrato.

Legenda: O Ceará reformulou o elenco e contratou 12 jogadores, que serão apresentados ao torcedor neste sábado no PV Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Muitos destes reforços destacaram o tamanho e a paixão da torcida do Ceará para acertar com o clube, e terão o primeiro contato com ela.

Estreia

O Ceará enfrenta o Maracanã na primeira rodada do estadual no dia 21 de janeiro, um domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.