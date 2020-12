Ceará perde por 2 a 1 para Atlético-GO pela Série A; veja como foi o jogo

O Ceará perdeu para o Atlético-GO, de virada, por 2 a 1 neste sábado (12) na Arena Castelão. O duelo era válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro. O gol alvinegro foi de Léo Chú, enquanto o goleiro Jean, de pênalti, e o atacante Roberson garantiram a vitória dos visitantes.

O resultado mantém a equipe cearense em 9º, com 32 pontos. O próximo compromisso é o Clássico-Rei, domingo (30), às 20h30, no mesmo estádio.

O Atlético-GO sobe para 11º, com 31. O time encara o Fluminense, quarta (16), às 20h30, em casa.

O jogo

O técnico Guto Ferreira armou o Ceará no 4-2-3-1 e escolheu Wescley para a vaga de Vina, suspenso. A mecânica surtiu efeito nos 10 primeiros minutos, quando o Vovô atacou bastante e buscou finalizações, seja das pontas ou intermediárias.

A pressão foi um lapso, depois o Vovô entregou a posse e tentou o contra-ataque: principal característica. No início, o Atlético-GO assustou mesmo aos 5 quando Zé Ricardo venceu a marcação e bateu firme para defesa de Richard.

O goleiro alvinegro foi o grande nome do primeiro tempo. A partida truncada teve evolução dos visitantes. Em dois momentos, ambos com Chico, ex-Ceará, o arqueiro impediu um placar parcial do Dragão.

Legenda: Léo Chú marcou aos 13 do segundo tempo e comemorou com dança na Arena Castelão Foto: Camila Lima / SVM

Na volta do intervalo, Guto lançou Naressi e Saulo Mineiro. Logo na primeira participação, o volante deixou Léo Chú livre para finalizar, mas o atacante bateu para fora.

O volume foi convertido em gol aos 13. Após grande jogada de Saulo, Lima bateu para defesa de Jean. No rebote, Léo Chú chutou no canto e inaugurou o marcador: 1 a 0.

Com partida sob controle, o Vovô se fechou muito e cedeu espaço. Em arrancada de Zé Roberto, Felipe Silva cometeu pênalti. Na batida, o goleiro Jean empatou para o Dragão aos 32. Na reta final, aos 44, Roberson bateu forte da intermediária e virou para o Atlético-GO, decretando números finais na Arena Castelão.