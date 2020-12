Guto Ferreira lamenta erros em derrota do Ceará: "O culpado sou eu"

O técnico Guto Ferreira lamentou que o Ceará não tenha mantido o nível de atuação contra o Atlético/GO, permitindo a virada do time visitante no Castelão. Para o treinador, o Vovô permitiu muitas finalizações dentro da área e não segurou a bola na frente como deveria.

"Ocorreram situações que não normalmente não permitimos aos adversários, que é finalizar muito de dentro da nossa área. E o Atletico conseguiu finalizar. Estivemos aquém na parte defensiva, como também em sustentar a bola na frente. E isso vai desgastando, o time e o sistema defensivo. Precisávamos ter mais a bola, ficar com a bola".

Em seguida, o treinador afirmou que pensou em recuar a equipe, mais preferiu se manter atacando, mesmo com o resultado favorável.

"Se eu tivesse duvidado da minha equipe e fechado o time, talvez eu tivesse conseguido sustentar o resultado. mexi, pois não quis trazer a equipe deles pra cima, mas as trocas não surtiram efeito necessário. Se tem que colocar um culpado sou eu".

Sobre a atuação de Wescley, substituto de Vina, suspenso, Guto elogiou.

"O Wescley tentou criar, mas ele não está no ritmo do Vina. Não foi no nível do Vina, mas o Wescley ajudou nossa equipe. Ele não fazia a melhor partida, mas ele ajudou a equipe dentro do possivel e com ele em campo vencíamos por 1 a 0. A saida dele nos atrapalhou. Depois disso perdemos no último terço e eles se atiraram ao ataque e a gente não conseguiu sustentar".

Com a derrota, o Vovô se manteve em 9º com 32 pontos e encara o Fortaleza no Castelão, no sábado, às 20h30, pela 26ª rodada.