Ceará oficializa renovação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco até 2023

Como o Diário do Nordeste já havia antecipado, o Ceará oficializou a renovação contratual do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O novo vínculo do atleta tem duração até o fim de 2023.

As conversas para a permanência do atleta já estavam bem avançadas e o desfecho foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira (6).

Referência no elenco alvinegro, Pacheco é um dos atletas mais regulares do clube. Ele foi campeão da Copa do Nordeste em 2020 e participou das duas últimas campanhas do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

Contratado para a temporada 2020, o jogador de 29 anos possui uma marca expressiva. Já são 110 jogos com a camisa alvinegra, sendo todos como titular. Deste total, ele foi substituído apenas 21 vezes, acumulando, portanto, 89 partidas completas.

No ano passado, Bruno Pacheco foi um dos atletas do futebol mundial com maior minutagem em toda a temporada.