Ceará oficializa empréstimos de Guilherme Castilho e Janderson; veja detalhes

O Ceará oficializou, nesta quarta-feira (17), os empréstimos do volante Guilherme Castilho e do atacante Janderson para Juventude e Atlético-GO, respectivamente. A informação havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste nos últimos dias.

A dupla foi cedida até o fim da temporada. Os atletas deixaram Porangabuçu após a derrota para o Santos, na estreia do treinador Léo Condé, em 6 de julho, pela Série B. Sem espaço na equipe principal, a gestão alvinegra trabalhou para abrir espaço na folha salarial do elenco em prol de novas contratações.

Para a reposição, o clube anunciou o atacante Lucas Rian, em empréstimo junto ao Matsumoto Yamaga/JAP, e acertou com o volante Andrey, do Coritiba. Ativo no mercado, o Vovô também negocia com o zagueiro Marcos Victor, do Bahia, e o atacante Thalisson, do RB Bragantino.

Contratos longos

Guilherme Castilho chegou no Ceará em 2022, se tornando a maior contratação da história do clube em investimento de R$ 9,6 milhões com o Atlético-MG. Com contrato até o fim de 2027, o volante de 24 anos não firmou entre os titulares e perdeu espaço. Na atual temporada, somou 23 jogos, com dois gols e cinco assistências.

A chegada de Janderson foi em 2023 em negociação com o Corinthians. Com 25 anos, iniciou como um protagonista e caiu de rendimento na sequência, sendo alvo constante de críticas da torcida. Com vínculo até o fim de 2025, participou de 18 partidas, com um gol marcado na temporada de 2024. O curioso: vai voltar a trabalhar com Vagner Mancini, demitido do Ceará em junho.