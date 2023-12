Ceará lança segundo uniforme para a temporada 2024; veja fotos

O Ceará lançou nesta quinta-feira (2) o seu segundo uniforme para a disputa da temporada 2024. A divulgação contou com a participação de três sócios-torcedores com nomes homônimos a Sérgio Alves, Mota e João Marcos, grandes nomes da história do Vovô.

O novo uniforme, produzido no tecido Dry Jacquard, tem a cor branca predominante, com faixas pretas nos dos ombros. Na parte frontal, há também um botão para abertura da gola. A camisa é mais um lançamento da marca própria do Ceará, a Vozão.

O novo modelo da camisa do Ceará já está disponível para compra a partir desta quinta-feira (7). De acordo com a divulgação do clube, os preços vão de R$ 289,90 a R$ 343,90, a depender do tamanho e/ou modelo da camisa.

VEJA FOTOS DO UNIFORME 2 DO CEARÁ PARA 2024

Foto: Stephan Eilert/CearaSC

O Ceará volta a campo apenas em janeiro. No dia 21 do primeiro mês do ano, o Vovô enfrenta o Maracanã na rodada de abertura do Campeonato Cearense 2024. O Alvinegro ainda irá disputar em 2024 a Série B, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.