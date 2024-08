Ceará lança novo uniforme inspirado em modelo da campanha do acesso na Série B de 2009; veja fotos

O Ceará lançou neste sábado (3) seu mais novo uniforme em comemoração ao Dia dos Pais. O modelo 2024 da camisa Gerações chega como homenagem ao acesso à elite do futebol brasileiro na temporada 2009.

O novo uniforme, produzido no tecido Dry Jacquard, tem a cor branca predominante, com faixas pretas nos dos ombros. Na parte frontal, as tradicionais listras pretas da equipe. A camisa é mais um lançamento da marca própria do Ceará, a Vozão.

O novo modelo da camisa do Ceará já está disponível para compra a partir deste sábado (3). De acordo com a divulgação do clube, os preços vão de R$ 219,90 a R$ 249,90, a depender do tamanho e/ou modelo da camisa.

VEJA FOTOS DO UNIFORME GERAÇÕES DO CEARÁ PARA 2024

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará só volta a campo na próxima terça-feira (6), para enfrentar o Guarani-SP. A bola rola às 21h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará ocupa a sétima colocação na tabela da Segundona e vem de três jogos sem perder no torneio.