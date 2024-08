Fortaleza embarca para enfrentar o Cruzeiro sem Lucero; veja relacionados

Após realizar mais uma atividade de treinamento neste sábado (03), o time do Fortaleza embarcou para o Espírito Santo, onde enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira (5), com uma ausência importante. O atacante Juan Martin Lucero não viajou com a delegação.

O artilheiro do time tricolor é a principal baixa da equipe para o confronto direto na parte de cima da tabela. Tudo indica que o argentino sentiu um desconforto durante os treinos e foi cortado da relação. Kayzer e Iarley, as outras opções do elenco na posição, viajaram com a delegação.

Fora isso, o volante Emanuel Martínez saiu da fase de transição e voltou a ser relacionado. Este é o único retorno na equipe de Juan Pablo Vojvoda. O treinador ainda não pode contar com: Pochettino, Tinga, Machuca e Calebe, todos no departamento médico. Hércules, suspenso, também é baixa.

O Fortaleza ainda realiza o treino de apronto no domingo (04), já no Espírito Santo.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

João Ricardo

Santos

Kozlinski

Dudu

Brítez

Kuscevic

Titi

Cardona

Bruno Pacheco

Felipe Jonatan

Lucas Sasha

Zé Welison

Rossetto

Pedro Augusto

Kauan

Kervin

Martinez

Pikachu

Marinho

Breno Lopes

Moisés

Pedro Rocha

Kayzer

Iarley