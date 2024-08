Iguatu derrota Jacuipense e avança para as oitavas do Brasileirão Série D

O Iguatu enfrentou a Jacuipense na tarde deste sábado (3), no Estádio Morenão, venceu o jogo, de virada, por 2 a 1, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D. Após o empate por 0 a 0 no duelo de ida, o placar positivo para o Azulão, com gols de Diego Viana e Herbert, garantiu a equipe na próxima fase.

O Azulão, que se classificou na segunda posição de seu grupo, atrás somente do Treze-PB, segue com a ótima campanha na competição. No total foram 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 16 gols marcados, em 16 jogos — contando fase de grupos e segunda fase.

O adversário do Azulão nas oitavas será decidido nesse domingo (4), no jogo entre Maranhão e Manaus. No jogo de ida, as equipes terminaram empatadas, por 1 a 1. O confronto acontece às 16h, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.