Ceará, Ferroviário e Fortaleza realizam matrículas para escolinhas de futebol dos clubes

Ceará, Ferroviário e Fortaleza estarão realizando matrículas para as escolinhas de futebol para crianças a partir dos cinco anos e jovens até 17 anos. As inscrições acontecem nos dias 25 e 26 de outubro (sexta-feira e sábado), de 12 às 20 horas, no Shopping Parangaba, com a presença dos mascotes dos times.

Os interessados em matricular as crianças e jovens no programa devem levar os seguintes documentos para matricular os jovens:

Ceará

Cópia do RG e CPF do menor de idade;

Cópia do CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de endereço;

eletrocardiograma com laudo (validade de um ano); e

atestado médico de aptidão física (validade de seis meses).

Ferroviário

Declaração de escolaridade da criança ou adolescente;

Atestado médico de aptidão física;

Cópia do RG e CPF do menor de idade (ou cópia da certidão de nascimento);

Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de residência.

Fortaleza

Cópia do RG e CPF do menor de idade (ou cópia da certidão de nascimento);

Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de residência.

Para realizar a inscrição, todos os times cobram uma taxa de R$ 220, que abrange a matrícula e um kit com o uniforme. Um diferencial na equipe do Tubarão da Barra é de que a escolinha de futebol do Ferroviário, denominada Casa de Craques, é vinculada ao programa de sócio torcedor. Com isso, ao se inscrever, o aluno imediatamente torna-se um sócio torcedor do clube e tem acesso aos benefícios garantidos ao programa.

Serviço