Ceará faz proposta pelo atacante Elkeson, ex-Botafogo

O Ceará entrou mais uma vez na briga por um camisa 9 de 'peso'. E o atleta é o atacante Elkeson, ex-Botafogo e que tem grande histórico pelo futebol chinês, inclusive se naturalizando como cidadão do país asiático para defender a seleção nacional.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Onefootball e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O Alvinegro cearense disputa o atacante diretamente com o Botafogo-RJ e já fez proposta oficial pelo atleta. A diretoria do Vovô aguarda resposta dos representantes do jogador.

A preferência de Elkeson, no momento, é ir para o Rio de Janeiro, onde o jogador já tem residência. No entanto, o acordo com o Fogão travou, e o Ceará entrou forte na negociação.

Após tentar a contratação de Silvio Romero, que fechou com o Fortaleza, o Vovô tenta contratar um atacante que tenha condição de ser o principal nome do setor ofensivo alvinegro.