O Ceará goleou o Globo/RN por 5 a 0 no Castelão, em jogo atrasado da 1ª Fase da Copa do Nordeste. Os gols do Vozão foram marcados por Vina (dois), Victor Luis (dois) e Mendoza. Com o resultado, o Alvinegro assumiu a liderança com Grupo B com 7 pontos em 3 jogos.

Pela 4ª rodada, o Alvinegro enfrenta o Sampaio Corrêa, às 19h45, também no Castelão, visando disparar na liderança do grupo. Hoje a vantagem é de 3 pontos para o Altos/PI.

Ceará 5 x 0 Globo/RN: fim de jogo