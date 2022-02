Marlon projeta briga por posição no Ceará e sequência de jogos em casa: “temos condição de vencer”

O Ceará realiza o último treino antes de enfrentar o Globo-RN nesta terça-feira (8). A atividade ocorre no CT de Porangabuçu e tem foco no início de uma sequência de partidas na Arena Castelão: quarta (9) contra a equipe potiguar, sábado (12) diante do Sampaio Corrêa-MA, e na próxima terça (15), com o Sport.

A expectativa é de um maior número de atletas disponíveis para o técnico Tiago Nunes, uma vez que o elenco alvinegro sofreu com casos de Covid-19, o que atrapalhou a pré-temporada. O volante Marlon ressaltou a necessidade da vitória e o fator casa como o diferencial na Copa do Nordeste.

"São três jogos dentro de casa, três jogos que temos condição de vencer. São fortes equipes, o Globo, o Sampaio e o Sport, mas vamos jogar em casa com o nosso torcedor. Estamos preparados para isso, para poder encaminhar (a classificação)”, afirmou o atleta durante coletiva de imprensa.

Próximos jogos do Ceará

09.02 - Ceará x Globo-RN | 21h30, na Arena Castelão

12.02 - Ceará x Sampaio Corrêa | 19h45, na Arena Castelão

15.02 - Ceará x Sport | 21h30, na Arena Castelão

Veja a coletiva do Marlon

Na competição, as partidas serão as primeiras com mando de campo do Vovô. Na estreia, superou o Sergipe em Aracaju-SE. Depois teve o empate no Clássico-Rei com o Fortaleza de mandante. O duelo com o Globo-RN será na Arena Castelão, às 19h30, válida pela 1ª rodada do Nordestão.

Concorrência no Ceará

Os dois primeiros compromissos do Ceará em 2022 tiveram Marlon entre os titulares. Com o retorno dos companheiros, a tendência é que a disputa por posição fique mais acirrada. O volante ressaltou que conseguiu uma boa minutagem de partidas no último ano e está preparado para o esquema.

"Eu estou aqui para brigar pela minha posição. Temos grandes nomes, mas fiz bons números no ano passado, 45 ou 46 jogos, a maioria começando. Em 2022 não vai ser diferente, vou continuar trabalhando e brigando pela minha posição. Quando o Tiago optar por mim, eu quero estar preparado, igual meus companheiros, tenho certeza que todo mundo está trabalhando muito, se dedicando ao máximo para quando for escolhido. Ficar preparado para um grande trabalho”, disse.

Na formação 4-1-3-2, o técnico Tiago Nunes opta por dois volantes: um de contenção e outro com mais liberdade criativa. No elenco atual, as peças disponíveis para a função são: Fernando Sobral, Geovane, Kelvyn, Marlon, Richard e Richardson.

Confira outros pontos da entrevista

Momento do Ceará

"Podemos evoluir muito ainda, estamos em pré-temporada. Temos cargas pesadas (de treino) para aguentar esse ano todo. Hoje é só a Copa do Nordeste, depois é a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Então os trabalhos de nutrição, fisiologia e fisioterapia são muito importantes. O time tem muito a evoluir, companheiros novos chegaram, um ciclo novo. Vai fazer um mês (do início dos treinos), o Ceará tem muito a crescer”.

Surto de Covid-19

"Temos que viver com isso. Terminamos o ano com a expectativa muito boa, o torcedor no estádio, festa, e no ano seguinte acaba não sendo assim, pelo menos no início. Alguns atletas prejudicados com a Covid-19, então a gente está dentro de uma pré-temporada porque não foi todo mundo que teve a carga de trabalho igual. Daqui para o final de fevereiro vai ter todo mundo com a perna solta".

Metas individuais

"Eu faço uma análise crítica minha, procurando sempre melhorar a cada ano. Vejo o que posso fazer em parte ofensiva e defensiva, a gente trabalha muito. Vou dar o máximo para ser melhor. Temos cinco competições no ano, e vamos brigar em todas, é trabalhar bastante”.

Esquema tático

“No 4-1-3-2, o (primeiro volante) fica mais por trás naquela primeira área de construção. Eu já fiz isso com o Tiago, depois quem ficou foi o Fabinho, mas acho que todo mundo tem capacidade nesse 4-1-3-2. E o terceiro homem de meio-campo, que joga centralizado, pode pisar na área. Tem uns que ficam mais atrás, mas podem pisar na área como um atacante”.