Ceará encerra primeiro turno da Série A como 2° pior visitante; veja números

A derrota para o América-MG neste domingo (29), por 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, encerrou os duelos do Ceará fora de casa no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Guto Ferreira é o 2° pior visitante da competição, à frente apenas da lanterna Chapecoense.

Sem conquistar nenhuma vitória em nove partidas disputadas longe da Arena Castelão, o Ceará acumulou seis empates e três derrotas, tendo um aproveitamento de 22,2%. Confira abaixo as partidas do Vovô fora de casa.

05/06 - Santos 3 x 1 Ceará, na Vila Belmiro (2ª rodada)

13/06 - Chapecoense 0 x 0 Ceará, na Arena Condá (3ª rodada)

20/06 - Internacional 1 x 1 Ceará, no Beira-Rio (5ª rodada)

01/07 - RB Bragantino 0 x 0 Ceará, no Nabi Abi Chedid (8ª rodada)

07/07 - Fluminense 0 x 0 Ceará, no Maracanã (10ª rodada)

11/07 - Cuiabá 2 x 2 Ceará, na Arena Pantanal (11ª rodada)

25/07 - Sport 0 x 0 Ceará, na Ilha do Retiro (13ª rodada)

15/08 - Corinthians 3 x 1 Ceará, na Neo Química Arena (16ª rodada)

29/08 - América-MG 2 x 0 Ceará, na Arena Independência (18ª rodada)

Legenda: Ceará perdeu sua 3ª partida fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação / América-MG

O desempenho alvinegro se torna ainda mais preocupante ao comparar com os últimos anos. Desde que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, o Ceará nunca havia encerrado o primeiro turno sem conquistar uma vitória fora de casa.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo no dia 12 de setembro (domingo) contra o Grêmio, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 20ª rodada.