Ceará empata em 2 a 2 com o Ferroviário garante vaga na final do Campeonato Cearense Sub-20

O Ceará está na final do Campeonato Cearense Sub-20. O Vozão empatou com o Ferroviário em 2 a 2 no sábado no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE) e garantiu a classificação alvinegra para a decisão do campeonato estadual. O Vozão é o atual campeão do torneio.

Por ter vencido a primeira partida por 6 a 0, o Vovô tinha vantagem de perder por cinco gols de diferença. O Vozão espera o vencedor de Fortaleza e Juventus, na outra semifinal, para conhecer seu adversário. Os dois times fazem o jogo de ida neste domingo no PV.

Gols no 2º tempo

Os gols da partida surgiram na segunda etapa. O Tubarão da Barra abriu dois gols de vantagem, com Belarmino e Braian, mas o Vozão buscou o resultado com João Victor e Melk, que empatou aos 41 minutos.