Ceará empata com São Paulo em 1 a 1 na Arena Castelão

Atuando em casa, na Arena Castelão, o Ceará empatou, em 1 a 1, com o São Paulo. Jorginho marcou o gol para o Vovô, enquanto Gabriel Dias (contra) igualou o marcador para o clube paulista.

Com o resultado, o Ceará chega aos nove pontos conquistados, mas permanece na 12ª colocação. O São Paulo, por sua vez, permanece na zona de rebaixamento, com 4.

Primeiro tempo

Ceará e São Paulo protagonizaram um jogo de poucas chances claras ao longo da etapa inicial. Apesar de deter mais a bola, a equipe paulista pouco conseguiu chegar com eficácia ao gol de Richard.

O time de Guto Ferreira, por sua vez, manteve a postura defensiva dos últimos jogos e explorava os contra-ataques cedidos pelo adversário. Assim, aos 22 minutos, após boa jogada de Saulo Mineiro pelo lado esquerdo, Jorginho marcou o gol do Ceará.

Com a vantagem no placar, o Ceará baixou suas linhas, deu mais a posse ao São Paulo e garantiu-se defensivamente, saindo de campo com o resultado parcial positivo.

Legenda: Jorginho abriu o marcador na Arena Castelão em favor do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Segundo tempo

A equipe paulista retornou ao gramado com uma postura diferente do primeiro tempo. Pressionado o Ceará desde os primeiros minutos, o São Paulo chegou ao gol de empate com um gol contra de Gabriel Dias.

O Ceará seguia apostando nas escapadas pelas laterais com Mendoza, principalmente. O atacante desperdiçou a melhor oportunidade da equipe no 2° tempo, após boa troca de passes entre Kelvyn e Vina.

Próximo adversário

A equipe alvinegra volta a campo na quinta-feira (1) contra o RB Bragantino. O duelo, válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h.