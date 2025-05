Ceará empata com o Ypiranga/AP e avança para as quartas de final do Brasileirão Feminino A3

O Ceará empatou com o Ypiranga/AP por 1 a 1 e se classificou para as quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. As alvinegras já haviam vencido no jogo de ida, por 1 a 0, e carimbaram a vaga jogando no Estádio Municipal Glicério de Souza Marques, em Macapá (AP), neste sábado (24).

O gol do Vovô foi marcado por Lana, enquanto Yanna Pantoja igualou para a equipe amapaense.





Com o resultado, o Ceará espera o vencedor do confronto entre Atlético Piauiense/PI e Tuna Luso/PA.