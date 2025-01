Ceará é punido com proibição de torcidas organizadas em jogos; clube também terá que exibir faixas

Duas torcidas organizadas do Ceará, envolvidas na briga no jogo de domingo (26), foram proibidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (TJDF-CE) de irem aos jogos do time. A punição veio após a confusão registrada na partida entre o Alvinegro e o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. O despacho foi assinado pelo Auditor Presidente da entidade, Luciano Bezerra Furtado, nesta segunda-feira (27).

As punições são aplicadas ao clube, que executa a ordem dada pela Justiça Desportiva. Assim, de acordo com o documento, o Alvinegro foi punido com:

"a) Proibição da presença das torcidas organizadas Cearamor e Movimento Força Independente (MOFI), em todos os jogos do Ceará, como mandante ou não mandante, cabendo ao Ceará ou clube mandante, a zelar para que ninguém entre ou permaneça nas dependências do estádio com qualquer indumentária, equipamento, bandeira, instrumento e/ou qualquer outro objeto que faça alusão a essas torcidas ou grupos, até que referida decisão seja submetida a referendo do Pleno do TJDF-CE;

b) que nos jogos em casa, deve o Ceará deixar o local destinado a estes torcedores fechado e colocar uma faixa com dizeres de paz, na proporção de 50% do setor azul – Cearamor e 25% do setor laranja – MOFI, no Estádio Presidente Vargas, até que referida decisão seja submetida a referendo do Pleno do TJDF-CE;

c) que o Ceará Sporting Club se abstenha atuar de qualquer forma para que referidos integrantes das torcidas organizadas da Cearamor e MOFI adentrem nos locais de jogo, qual seja, venda ou doação de ingressos aos integrantes identificados pela agremiação como membros das referidas torcidas, até que referida decisão seja submetida a referendo do Pleno do TJDF-CE."

O documento cita ainda que “os fatos em questão conduzem, potencialmente, à uma punição de uma a dez partidas em desfavor do Ceará Sporting Club, na forma dos §§1º e 2º do dispositivo.”

RELEMBRE

A partida entre Ferroviário e Ceará precisou ser paralisada por cinco minutos por causa da briga entre as próprias torcidas do Vovô. A diretoria do Alvinegro logo se pronunciou e repudiou a confusão nas arquibancadas do Estádio Presidente Vargas.