Ceará e Fortaleza terminam 2024 com mais de 40 mil sócios cada; veja números

A temporada de 2024 foi vitoriosa para o futebol cearense não apenas dentro de campo, mas também nas arquibancadas. Ceará e Fortaleza, os dois principais clubes do estado, terminaram o ano com mais de 40 mil sócios-torcedores cada.

O Ceará, na tarde desta segunda-feira (30), apresentava o número de 40.673 sócios-torcedores no portal do Sócio Vozão, programa de associados do clube. De acordo com o clube, foram R$ 24 milhões em faturamento neste ano com o programa.

Legenda: Fortaleza e Ceará estão entre as maiores torcida do Brasil Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Já o Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (30), apresentava o número de 43.860 sócios-torcedores no portal do Sócio Fortaleza, programa de associados do clube. O balanço de faturamento do programa ainda não foi divulgado pelo Leão.

Em um levantamento publicado pelo Espião Estatístico, do ge, no dia 12 de dezembro, Fortaleza e Ceará apareciam atrás do Bahia no número de sócios-torcedores adimplentes. O Esquadrão somava 75 mil sócios adimplentes. O Vitória tinha 40.638 e o Sport, 26 mil.