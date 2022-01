Ceará e Fortaleza têm estreias na temporada adiadas com mudança no calendário do Nordestão

Os jogos que seriam as estreias de Ceará e Fortaleza na temporada 2022 foram adiados. Os clubes entrariam em campo no dia 23 pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, mas as datas foram transferidos, portanto, a participação da dupla será na 2ª rodada, nos dias 29 e 30.

Com a mudança, o Ceará inicia a temporada 2022 contra o Sergipe, no dia 29, às 17h45, como visitante, em local ainda indefinido. Já o Fortaleza encara o Sousa/PB no dia 30, às 18h, no Castelão.

Os jogos que seriam originalmente pela 1ª rodada, foram marcados para o dia 1 - Ceará x Globo/RN, às 20h, no Castelão, e dia 2 - Floresta x Fortaleza, às 19h30.

Pedido

A mudança foi um pedido dos clubes, para ganhar mais dias de pré-temporada. Ceará e Fortaleza jogara pela última vez pela temporada 2021 no dia 9 de dezembro, pela 38ª rodada da Série A e teriam menos tempo de preparação que a maioria dos rivais.

O Ceará se reapresenta amanhã, 8, enquanto o Fortaleza começa os trabalhos no dia 10.