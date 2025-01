Ceará e Fortaleza homenageiam Léo Batista; Botafogo, clube do coração dele, e outros, também se manifestam

Léo Batista faleceu na tarde neste domingo, aos 92 anos. O jornalista recebeu homenagens de clubes do futebol brasileiro, como Ceará e Fortaleza, e do seu clube do coração, o Botafogo.

Léo é um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Ele foi apresentador do Globo Esporte e do Esporte Espetacular por décadas. Mesmo fora da apresentação, Léo seguiu nos bastidores da emissora carioca fazendo reportagens, narrações e matérias para a TV Globo.



Veja Homenagens

Ceará

O adeus à voz marcante: Léo Batista nos deixa com história única no jornalismo brasileiro.

Com imenso e profundo pesar, o Ceará lamenta o falecimento de João Baptista Bellinaso Neto, popularmente conhecido como Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo brasileiro, aos 92 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas, detectado na útlima sexta-feira, dia 17.

O adeus à voz marcante: Léo Batista nos deixa com história única no jornalismo brasileiro.



Com imenso e profundo pesar, o Ceará lamenta o falecimento de João Baptista Bellinaso Neto, popularmente conhecido como Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo brasileiro, aos 92 anos.… pic.twitter.com/aX7ALMKDDS — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 19, 2025

Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento do jornalista Léo Batista (1932-2025), um gigante que marca a história da TV brasileira.

A voz marcante deixa o legado eterno de emocionar a forma de comunicar os fatos do esporte brasileiro e mundial, o que marca todas as gerações do passado, presente e futuro.

Com profundo pesar, o Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista.



Sua voz icônica e paixão pelo esporte sempre serão lembradas em nossos corações tricolores.



Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste ícone do jornalismo brasileiro. pic.twitter.com/hAjKsXRPiK — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 19, 2025

Botafogo

Eterno em nossos corações! 🖤🎙️



Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro.



Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte… pic.twitter.com/1fRovRWfgQ — Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025

Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista, a voz marcante e referência no jornalismo brasileiro.



O clube presta condolências e estende seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs.



Descanse em paz! 🙏 pic.twitter.com/kRhKvKXCRl — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 19, 2025

Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira.



Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela… pic.twitter.com/1HjrOTXZGF — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2025

Santos

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, a voz marcante da televisão brasileira. O apresentador foi um dos maiores nomes da comunicação nacional e foi com suas locuções que a nação santista assistiu a tantos momentos gloriosos do nosso Peixão.



Somos… pic.twitter.com/zMJjT4IVhj — Santos FC (@SantosFC) January 19, 2025

São Paulo

O São Paulo FC recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista.



Léo marcou gerações com suas inúmeras apresentações na televisão brasileira, com grande participação no jornalismo esportivo.



Descanse em paz. https://t.co/1mHOwJwUzy — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 19, 2025

Vasco

Neste domingo (19) recebemos com tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista, aos 92 anos. A voz marcante da televisão brasileira, que esteve presente na vida de várias gerações de apaixonados pelo esporte nacional, vai deixar saudades.



Que todos os bons… pic.twitter.com/muvs11fVTe — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 19, 2025

Internacional

O Clube do Povo lamenta a partida de Léo Batista, profissional que se tornou referência no jornalismo esportivo brasileiro.



Nossa solidariedade e o desejo de força aos familiares e amigos neste momento de dor.



Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/UhlhJREedr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 19, 2025

Grêmio

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Léo Batista, conhecido por sua voz marcante, nos deixou neste domingo. O Grêmio se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs. 🙏🏼



📸 Estevam Avellar pic.twitter.com/gJTt4YYpj5 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2025

Fluminense

O Fluminense FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, aos 92 anos. Dono de uma voz marcante, Léo Batista sempre foi uma referência da televisão brasileira e do jornalismo esportivo. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/rhPEITGqeT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 19, 2025

Bahia

🏴 Descanse em paz, Voz Marcante.



Uma homenagem do Esquadrão de Aço a um dos pioneiros do telejornalismo esportivo no Brasil, Léo Batista, que nos deixou hoje aos 92 anos. #NotaDePesar pic.twitter.com/jXD0q8c8nB — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 19, 2025

Atlético/MG

O #Galo lamenta o falecimento do jornalista Léo Batista e presta a sua solidariedade à família e amigos do profissional.



“Voz marcante” da televisão brasileira, Léo escreveu sua história e sempre será lembrado como um dos maiores do jornalismo esportivo no país.



Descanse em… pic.twitter.com/wX2PrbOAgV — Atlético (@Atletico) January 19, 2025

Sport