Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Ceará e Fortaleza empataram em 1 a 1 no primeiro Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (16), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga. As Leoas abriram o placar com Natália, mas as Meninas do Vozão igualaram com Jojo. Os dois gols ocorreram no primeiro tempo.

Com o empate no duelo da terceira rodada da competição, o Ceará segue na liderança do Grupo A com sete pontos somados. A equipe comandada pelo técnico Erivelton Viana tem duas vitórias e um empate na competição. O Fortaleza vem logo em seguida, com quatro pontos na disputa. O grupo liderado por Erandir Feitosa acumula uma vitória e um empate.

As Meninas do Vozão voltam a campo no sábado (18), quando enfrentam o The Blessed também no Estádio Franzé Moraes. Já o Tricolor encara o São Gonçalo, no CT Ribamar Bezerra. A partida será neste domingo, dia 19 de outubro, às 9h30 (de Brasília).