Ceará e Fortaleza avançam na Copa do Nordeste Sub-20 e se enfrentam nas semifinais

Ceará e Fortaleza se enfrentarão nas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20. Vovô e Leão duelam no dia 3, por uma vaga na final da competição. A partida será em jogo único e com mando do Leão por ter melhor campanha.

Nesta quinta-feira (28), acontecerão os outros dois jogos das quartas: Bahia x Piauí e Vitória x CRB. Daí saírá um finalista contra Vovô ou Leão.

Classificados

Para se encontrarem nas semifinais, os dois avançaram nesta quarta-feira (27), eliminando clubes pernambucanos.

O Vovô venceu o Sport por 2x1 no estádio Franzé Moraes, no CT Cidade Vozão, com gols de Guilherme e Giulio.

O Tricolor eliminou o Retrô no Presidente Vargas, nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, as duas equipes empataram em 0x0.

Nas penalidades, Kauan Richard, Dimas, Kauã Rocha e Lucas Emanoel marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto o goleiro Cássio defendeu uma penalidade e foi decisivo para a classificação.