Ceará disputará Taça Fares Lopes com sub-20 e Fortaleza e Ferroviário não participarão; veja times

Começa nesta sexta-feira (29) a disputa da Taça Fares Lopes, que garante ao campeão a vaga na Copa do Brasil de 2021. O Ceará disputará a competição com o time sub-20, enquanto o Fortaleza sequer participará do torneio, assim como o Ferroviário, atual campeão. Outros clubes como Icasa, Guarany de Sobral, Floresta, Barbalha e Caucaia estão na disputa.

O Alvinegro optou por utilizar a equipe sub-20 como forma de garantir mais experiência e competitividade aos jovens jogadores. Vale lembrar que o Vovô foi campeão do Campeonato Cearense da categoria em 2021 e possui bons valore na base.

Legenda: Ceará foi Campeão Cearense Sub-20 em 2021 Foto: Stephan Eilert/cearasc.com

O time alvinegro será comandado pelo atual campeão cearense Sub-20, o técnico Juca Antonello. Para a competição, o comandante contará com todo o elenco da categoria, além de eventualmente utilizar "reforços" dos profissionais.

Jogadores que precisem de minutagem ou estejam em processo de recuperação física. Algo semelhante ao que já ocorreu no Brasileirão de Aspirantes, quando atletas como Klaus, Oliveira, Pedro Naressi e Yony González, por exemplo, foram utilizados.

Taça Fares Lopes

Nesta temporada, a competição contará com 10 times e será composta por três fases. Na primeira, são dois grupos de cinco times, com confrontos entre equipes do mesmo grupo.

Avançam para a semifinal os dois primeiros colocados de cada chave, em que haverá enfrentamento entre times de grupos diferentes (1º do A x 2º do B e 1º do B x 2º do A), em jogos de ida e volta.

Quem se classificar avança para a final e disputará o título, que vale vaga na Copa do Brasil 2022.

Grupo A: Ceará, Barbalha, Caucaia, Crato e Floresta

Ceará, Barbalha, Caucaia, Crato e Floresta Grupo B: Atlético-CE, Guarany de Sobral, Icasa, Pacatuba e União