Ceará conhece adversários na Copa Nordeste de Futsal
A edição de 2025 será em Teresina/PI e acontece no fim de outubro
O Ceará conheceu seus adversários na 1ª Fase da Copa Nordeste 2025, A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou a tabela oficial da competição, que será em Teresina/PI, que começa no dia 27/10 e encerrará em 2/11, com a grande final.
Adversários
Integrante do grupo 2, o Ceará terá como adversários na 1ª Fase: Traipu/AL, Sport Recife/PE e o Sampaio Futsal/MA.
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de suas respectivas chaves e os dois melhores classificados garantem vaga na fase eliminatória.
Os oito melhores classificados se enfrentarão em jogos somente de ida nas quartas de final, classificando os quatro vencedores para as semifinais e, por fim, os dois vencedores destes jogos para a decisão.
