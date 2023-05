Ceará confirma empréstimo de Léo Rafael ao América/RN; veja anúncio

O Ceará confirmou, na noite desta segunda-feira (29), o empréstimo do meia Léo Rafael, de 22 anos, ao América/RN. O jovem chega ao time do Rio Grande do Norte com contrato até o fim de novembro.

O Ceará S.C comunica o empréstimo do meia Léo Rafael ao América/RN até 30 de novembro de 2023. — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 29, 2023

Léo Rafael chegou ao Vovô em 2021 para reforçar a equipe sub-20 e foi campeão do Brasileirão de aspirantes na mesma temporada, obtendo destaque. Na equipe profissional, foram apenas 16 jogos, com um gol marcado e duas assistências concedidas. A última vez que entrou em campo foi diante do Sport, já nos minutos finais do jogo de ida da decisão da Copa Nordeste

Tem cara nova chegando no Mecão para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Léo Rafael, de 22 anos, é o novo reforço do Alvirrubro. O atleta pertence ao Ceará e chega por empréstimo até o final de novembro.



Considerado uma joia do time cearense, o atleta… pic.twitter.com/FrLSjLsXwm — América-RN (@AmericaFCNatal) May 30, 2023

No América/RN, Léo será reforço para a sequência da Série C, onde a equipe ainda não venceu e vive situação complicada na tabela. O Dragão é o vice-lanterna com apenas dois pontos conquistados.