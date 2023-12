Ceará comunica saída de preparador físico Eduardo Ballalai, que estava no clube há quase dez anos

O Ceará informou na tarde desta terça-feira (26), o desligamento do preparador físico Eduardo Ballalai, que estava a frente do clube desde o ano de 2014. Pelo alvinegro, o profissional conquistou o Campeonato Cearense de 2014, 2017 e 2018, além dos títulos da Copa do Nordeste de 2015, 2020 e 2022.

Lucas Vinícius e Roberto Farias assumem a preparação física do clube.

No ano de 2023, o Ceará fez 61 partidas. A título de comparação, a equipe que mais atuou nesta temporada foi o rival, Fortaleza, com 78 jogos.

De olho em 2024

Em 2024, o Ceará terá um calendário de quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa que o time deve investir também no preparo físico do elenco, para atingir as metas traçadas para a próxima temporada.

O Ceará faz seu primeiro jogo no dia 21 de janeiro, contra a equipe do Maracanã. A partida é válida pelo Campeonato Cearense de 2024.