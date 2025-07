Ceará busca novo Arthur Cabral: conheça trabalho de captação na base | Villener Félix e Diego Ângelo

A busca por novas joias é incessante nas categorias de base do Ceará. Um ponto essencial para o sucesso da Cidade Vozão tem sido a captação e a busca no mercado por jovens atletas. O episódio conta com as participações dos coordenadores do clube na parte de captação, Villener Félix, e de análise de mercado, Diego Ângelo. O bate-papo foi apresentado por Samuel Conrado.

Os profissionais, que atuam na integração dos atletas de futsal e futebol de campo, são duas peças primordiais na busca por novos jogadores, a começar pela categoria sub-7. Para além da "peneirada", Diego e Villener destacaram outras formas que o Ceará utiliza para captar jovens promessas.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

