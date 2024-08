Ceará acerta empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians

O Ceará acertou a transferência do zagueiro João Pedro Tchoca, do Corinthians. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o atleta de 20 anos chega por empréstimo até o final do ano. “JP”, como também é chamado, estreou como profissional em março de 2024, após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Ao todo são duas partidas na equipe adulta.

O jovem, que deve chegar a Ceará ainda nesta semana, chega para compor o elenco do Alvinegro no restante da Série B. A contratação de um zagueiro era pretendida pelo Vovô, após a venda do zagueiro Jonathan, para o Cruzeiro, e a lesão do zagueiro Gabriel Lacerda, que retorno de empréstimo no meio deste ano.

João Pedro possuí contrato com o clube paulista até 31 de dezembro de 2026. O defensor chegou ao Timão na temporada 2019 para defender a categoria sub-17. Posteriormente, subiu para o sub-20 e se destacou como titular na conquista da Copa São Paulo desta temporada.