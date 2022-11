CBF se assusta com salário de Guardiola e foca em Dorival para Seleção Brasileira, diz vice

A busca pelo técnico da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar ganhou novo capítulo nesta quinta-feira (17). Com a definição de que Tite deixa o cargo após o Mundial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda os novos nomes e tem Dorival Júnior, do Flamengo, como o principal candidato do momento.

A informação foi do vice-presidente da entidade, Francisco Novelletto, em entrevista para a Rádio Grenal. Nos últimos meses, nomes como Mano Menezes, do Internacional, e Fernando Diniz, do Fluminense, foram especulados.

Francisco Novelletto Vice-Presidente da CBF Dorival Júnior é a bola da vez.

Dorival retomou ao futebol profissional em 2022, após se afastar da função nos últimos anos por questão de saúde. O primeiro trabalho foi no Ceará, quando teve um bom início de temporada e se transferiu ao Flamengo. No Rubro-Negro, foi campeão da Copa do Brasil e da Taça Libertadores, ficando na 5ª posição na Série A.

Salário de Pep Guardiola

Nas sondagens, a CBF também avaliou o espanhol Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, da Inglaterra. De acordo com Francisco Novelletto, o profissional aceitaria treinar a Seleção Brasileira, mas o salário é fora da realidade.

Francisco Novelletto Vice-presidente da CBF "Fizemos uma consulta pelo Guardiola e ele aceitaria treinar a Seleção. Porém, o salário de 24 milhões de euros por ano é impagável".

Vale ressaltar que a possibilidade de uma estrangeiro comandar a equipe nacional ainda tem resistência dentro da CBF. O próprio técnico Tite pediu que o substituto fosse um brasileiro. Assim, o português Abel Ferreira, do Palmeiras, não foi cogitado: o treinador tem um trabalho, com dois títulos da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, além de dois Campeonato Paulistas.