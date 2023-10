CBF parabeniza o Fortaleza pelo aniversário de 105 anos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parabenizou o Fortaleza pelos 105 anos de fundação. Em nota, a maior entidade do futebol nacional relembrou a história do clube cearense e ressaltou que o Leão do Pici pode ser o primeiro time nordestino a conquistar um título internacional.

"A Confederação Brasileira de Futebol parabeniza o Fortaleza Esporte Clube pelos seus 105 anos de história", diz trecho da nota.

A entidade relembra a fundação do clube, em 1918, por Alcides Santos. O Tricolor já conquistou 46 títulos do Campeonato Cearense é o maior campeão do estado. Além disso, ergueu as taças da Série B do Brasileiro de 2018 e da Copa do Nordeste (2019 e 2022).

"Atualmente, o Leão do Pici vive um dos períodos de maior importância de sua história no cenário nacional e internacional. Desde 2019, o clube disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e atingiu em 2021 sua melhor campanha na competição, com o quarto lugar, posição que garantiu a inédita participação do Fortaleza na CONMEBOL Libertadores no ano seguinte. Nesse mesmo ano, o clube alcançou a semifinal da Copa do Brasil", diz outro trecho da nota.

Presidente do clube, Marcelo Paz se manifestou sobre o momento do Leão do Pici e celebrou mais um aniversário do Tricolor.

"É um sentimento de gratidão e alegria. O clube chega aos 105 anos com força, com espírito jovem, crescendo, tanto dentro como fora de campo. É um trabalho de todas as pessoas que fazem o clube: diretoria, conselhos, torcedores, jogadores, funcionários, comissão técnica. Todo mundo no mesmo objetivo, que é o Fortaleza vencer e progredir. Que a gente possa seguir com essa mentalidade de de fazer o que é certo, de colocar sempre o clube em primeiro lugar e de representar bem o nosso estado e o futebol brasileiro", finalizou.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (18), diante do Vasco. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.