CBF e Prefeitura do Rio criarão Museu do Futebol e CT para futebol feminino e árbitros

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para anunciar acordos para a construção de um Museu do Futebol Brasileiro na cidade, além de um Centro de Treinamento para o futebol feminino e para os árbitros.



Ficou acordado que o município concederá um imóvel no centro do Rio para a instalação do museu. O acervo ficará sob responsabilidade da entidade que comanda o futebol no País - ela doará tudo o que tem em sua sede, na Barra da Tijuca. As obras em um antigo prédio do Automóvel Clube do Brasil começaram em um investimento estimado em R$ 36,3 milhões.



"A CBF tem um terreno na Barra em que a ideia é fazer um super Centro de Treinamentos para árbitros e futebol feminino, que é cada vez mais importante em nosso país. E trazer para o Centro da cidade, em um imóvel da prefeitura, o Museu do Futebol Brasileiro", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes durante o encontro com Ednaldo Rodrigues, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Legenda: Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em encontro para debater o acordo. Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio de Janeiro





Ednaldo Rodrigues Presidente da CBF "O museu hoje é espetacular e está restrito ao prédio da CBF, na Barra, sem muita visitação. Trazê-lo para o centro da cidade vai ampliar o universo de pessoas que podem conhecê-lo e quem irá ganhar com essa mudança é o torcedor brasileiro", destacou o presidente da CBF.

NOVO CENTRO DE TREINAMENTO

Foi revelado no encontro que as instalações do histórico prédio do antigo Automóvel Clube, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) desde 1965 serão restauradas e modernizadas. As fachadas serão restauradas e serão construídas duas novas escadas de acesso ao pavimentos, além de instalação de portas e janelas no padrão das originais, com recuperação estrutural e execução de novas instalações.

O encontro serviu, ainda, para a confirmação da criação do Centro de Treinamentos para o futebol feminino e árbitros, na Barra da Tijuca. A CBF Academy também será transferida para o local.



"Vamos fazer no terreno que a CBF possui na Barra uma Escola Nacional de Árbitros para a padronização da arbitragem e também para receber o nosso futebol feminino. E vamos instalar também a CBF Academy para capacitar cada vez mais a gestão do futebol brasileiro", revelou Ednaldo Rodrigues.



Na obra do Centro de Treinamentos, a Prefeitura do Rio realizará as obras de infraestrutura de acesso, a exemplo das que já fez para os CTs de Fluminense e Vasco. A CBF erguerá o complexo.