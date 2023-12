CBF divulga tabela básica da Copa do Nordeste 2024; veja detalhes

A Tabela Básica da Copa do Nordeste de 2024 foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF. O Plano Geral de Ação, o Regulamento Específico e o Ofício da competição também foram apresentados na última sexta-feira (8). Dezesseis times vão participar da competição. O Ceará é o atual campeão do torneio.

A primeira fase será entre os dias 4 de fevereiro e 27 de março. A segunda vai ocorrer no dia 10 de abril. No dia 24 do mesmo mês ocorrem os jogos da semifinal. A disputa do título será nos dias 5 (quarta-feira) e 9 de junho (domingo).

A CBF explica que as 12 datas dos jogos do torneio não vão conflitar com as partidas dos Estaduais, realizados no mesmo período.

Além do Alvinegro, Fortaleza, América-RN, Bahia, CRB, Fortaleza, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze e Vitória já têm presença garantida na disputa.

FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Após um sorteio, as dezesseis equipes classificadas serão divididas em dois grupos de oito, na Primeira Fase. Os times vão jogar em duelo de turno único. Nas 2ª e 3ª fases, também vão disputar partida única. O vencedor avança. Apenas a final terá jogos de ida e volta. O clube de melhor campanha decide em casa, diante da torcida.

FASE ELIMINATÓRIA

A Fase Eliminatória será disputada em duas etapas de jogos únicos, com início previsto para o dia 7 de janeiro. Dezesseis times vão em busca de quatro vagas, entre eles os cearenses Ferroviário, campeão da Série D, e o Iguatu. Além deles, ABC, Altos, ASA, Botafogo, Confiança, CSA, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Sousa também estão na disputa.