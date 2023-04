CBF divulga datas e horários de Fortaleza x Águia de Marabá, pela Copa do Brasil; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (2), os detalhes do confronto entre Fortaleza e Águia de Marabá, pela 3ª Fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a entidade detalhou datas e horários do confronto.

A partida de ida terá mando do Tricolor e será no dia 11 de abril (terça-feira), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O duelo de volta, com mando do time paraense, ocorrerá no dia 26 de abril (quarta-feira), às 19h30, no estádio Mangueirão, em Belém (PA). Ou seja, o Águia não jogará na sua casa, no Zinho Oliveira, com capacidade para apenas 5 mil pessoas.

Jogos do Leão definidos

Ida

Fortaleza x Águia de Marabá/PA - 11/04 (Terça-feira) - 21h30 -Arena Castelão

Volta

Águia de Marabá/PA x Fortaleza - 26/04 (Quarta-feira) - 19h30 - Mangueirão