CBF divulga datas de jogos de Ceará e Fortaleza pela 3ª Fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), o detalhamento da tabela dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil 2024. A bola rola entre os dias 30 deste mês e 23 de maio. Ceará e Fortaleza estão na atual fase conheceram as datas, locais e horários de seus jogos.

Jogos de ida

O Leão encara o Vasco no dia 1º de maio, às 19 horas no Castelão. Já o Vovô, visita o CRB no dia 2 de maio, às 20h30 no estádio Rei Pelé.

Jogos de volta

O Leão visita o Vasco no dia 21 de maio, às 21h30, em São Januário. Já o Vovô, recebe o CRB no dia 23 de maio, ás 21h30 no Castelão.

Regulamento e participantes

A partir desta etapa, será adotado o formato de jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis.

Os mandantes das partidas de volta são: Criciúma, Vitória, Vasco, Ceará, Grêmio, Juventude, Fluminense, Amazonas, Cuiabá, Atlético-GO, São Paulo, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Corinthians, Sport.