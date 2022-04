CBF divulga áudio de VAR da final da Copa do Nordeste 2022; Sport contesta: “análise rasa”

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do árbitro de vídeo (VAR) da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Sport, que definiu o título para o time cearense no dia 3 de abril, em duelo na Arena Castelão. Em nota oficial, o time pernambucano contestou a falta de marcação de dois pênaltis na decisão.

O primeiro lance foi entre o atacante paraguaio “Búfalo” Parraguez e o zagueiro leonino Benevenuto na grande área, no 1º tempo. E o juiz Marielson Alves Silva não checou as imagens no vídeo. Assim, a gestão pernambucana solicitou os áudios da arbitragem e ressaltou que a situação foi conduzida com “análise rasa dos profissionais da cabine de VAR".

“O azul (Fortaleza) deu um carrinho no vácuo, e o vermelho (Sport) se joga contra ele. Pode seguir”, disse o áudio da cabine. Um possível impedimento também foi descartado através do VAR.

Anulação do pênalti

O outro lance que irritou o Sport ocorreu no 2º tempo, novamente envolvendo o Benevenuto. Dessa vez, o zagueiro do Fortaleza se chocou com Sander. O árbitro Marielson Alves Silva até sinalizou um pênalti inicialmente, mas foi chamado pelo VAR e resolveu transformar advertência em falta.

No segundo áudio, o VAR sugere outros ângulos de vídeo, o que faz o juiz recuar da decisão. Vale ressaltar ainda que, na opinião primária do VAR, o defensor leonino fica parado, o que não configura como falta.

Confira a nota oficial do Sport

Depois da reunião feita pelo Presidente do Executivo, Yuri Romão; o Vice-Presidente de Futebol, Augusto Carreras e do Executivo de Futebol, Jorge Andrade – acompanhados do Presidente da FPF, Evandro Carvalho – junto à Comissão de Arbitragem da CBF, na tarde desta terça-feira (19), no Rio de Janeiro, a entidade divulgou por meio de seu site oficial os áudios do VAR da final da Copa do Nordeste 2022 e da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, entre Guarani x Sport.

O encontro foi para mais esclarecimentos sobre as penalidades não-marcadas na final do torneio regional e na partida em Campinas e receber como foram conduzidas as decisões dentro de campo – amplamente questionadas – a fim de minimizar futuros erros por parte da arbitragem, que comprometem o planejamento de qualquer time afetado.

Diante dos áudios divulgados, o Clube lamenta e externa seu descontentamento sobre a análise rasa feita pelos profissionais da cabine de VAR, que sequer chamaram o árbitro em campo para analisar as imagens em ambos os lances.

Inclusive, é de se estranhar a rapidez da análise feita na penalidade no jogo contra o Fortaleza, em um lance extremamente crucial cometido em plena final de uma das principais competições regionais do País, sem mostrar os outros ângulos de forma detalhada e sem o retorno dado pelo árbitro em campo.