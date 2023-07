CBF detalha mais seis rodadas do Ceará na Série B de 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, neste sábado (8), mais seis rodadas da Série B de 2023, entre a 19ª e a 24ª. Assim, o Ceará conheceu as datas e os horários dos próximos jogos da competição nacional.

No momento, o Vovô é o 9º colocado, com 24 pontos. No compromisso anterior, venceu o Botafogo-SP por 3 a 0, em casa, encerrando a sequência de quatro partidas sem vitória. O duelo marcou o primeiro contato do treinador Guto Ferreira com a torcida - entre 2020 e 2021, trabalhou no clube durante a pandemia de Covid-19

O próximo jogo é domingo (16), diante do Mirassol, às 15h30, fora, pela 17ª rodada. Depois, em partida definida anteriormente, recebe o Vila Nova em casa, na quarta (19), às 21h30.

Detalhamento do Ceará entre 19ª e 23ª rodadas da Série B

19ª rodada: 23/07 (dom) | Juventude x Ceará, no Alfredo Jaconi/RS, às 15h30.

20ª rodada: 28/07 (sex) | Ceará x Ituano, na Arena Castelão, às 19h.

21ª rodada: 02/08 (qua) | Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro/GO, às 21h30.

22ª rodada: 06/08 (dom) | Ceará x ABC, na Arena Castelão, às 18h.

23ª rodada: 13/08 (dom) | Vitória x Ceará, no Barradão/BA, às 18h.

24ª rodada: 20/08 (dom) | Ceará x Ponte Preta, na Arena Castelão, às 18h.

