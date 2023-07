Ceará faz melhor jogo na Série B como mandante e tem sequência de confrontos diretos no fim do turno

No primeiro contato direto entre o técnico Guto Ferreira e a torcida do Ceará, o time alvinegro fez o melhor jogo como mandante na Série B de 2023. Nesta sexta-feira (7), na Arena Castelão, o Vovô aplicou 3 a 0 no Botafogo-SP com postura mais objetiva, de transição e solidez defensiva - retomando a confiança.

O resultado era fundamental: de 12º colocado, saltou para 8º, agora com 24 pontos, e ainda interrompeu uma sequência de quatro partidas sem vitória. O panorama geral chega com muitos méritos do novo treinador, que está em um início de trabalho e tem margem para evoluir.

Na primeira passagem, entre 2020 e 2021, Guto não teve partidas pelo Ceará com público devido à Covid-19.

Por isso, vencer em casa tem peso. Na campanha atual, o Vovô tinha vencido apenas duas vezes em sete jogos: Tombense-MG (2x0) e Chapecoense (2x0). Dois adversários que brigam contra o rebaixamento. Agora, superou um rival que estava próximo da tabela e até o ultrapassou: ambos possuem 24, mas o Ceará tem melhor saldo.

Hoje, a distância alvinegra para o G-4 é de seis pontos. A margem pode aumentar com o andamento da 16ª rodada, mas o time fica com a moral e a grande exibição coletiva para embalar no fim do 1º turno.

Confrontos diretos

Até o fim do 1º turno, o Ceará tem mais três jogos: Mirassol (F), Vila Nova (C) e Juventude (F). Curiosamente, todos os adversários estão na frente do Vovô na tabela de classificação da Série B.

Logo, são confrontos diretos diante do objetivo de entrar no G-4. A dificuldade cresce, mas a missão de Guto é engatar uma sequência positiva e deixar essa zona de acesso à 1ª divisão mais próxima.

Assim, que a vitória contra o Botafogo-SP tenha sido o primeiro passo. Para o próximo duelo, não há baixas por suspensão e mais reforços devem ser regularizados: o zagueiro Sidnei e o lateral-esquerdo Paulo Vitor.

Próximos jogos do Ceará

16.07 (dom) - Mirassol x Ceará | Estádio Municipal/SP, às 15h30

19.07 (qua) - Ceará x Vila Nova | Arena Castelão, às 21h30

22.07 (sáb) - Juventude x Ceará | Alfredo Jaconi, com horário a definir