Ceará empresta joias da base ao Internacional na contratação de reforço para Série B

A diretoria do Ceará cedeu duas joias da base ao Internacional no processo de contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor para a sequência da Série B. O Diário do Nordeste apurou que os atletas envolvidos na negociação são o meia David, de 19 anos, e o atacante Gabriel Amaral, de 17.

O meio-campo é tratado como um dos jogadores mais promissores da Cidade Vozão, em Itaitinga. No acordo, será cedido ao Inter, com opção de compra, pelo mesmo período em que Paulo Victor ficar no clube alvinegro. Destaque do Sub-20, tem passagens também pela Seleção Brasileira Sub-17 e contrato até o fim de 2025.

Em temporadas anteriores, recebeu sondagens de Corinthians e Flamengo. A multa rescisória é milionária, com David chamando atenção por conta da visão de jogo e da habilidade. Irmão do meia, Robert também passou pelo Vovô e, hoje, defende as categorias de base do Grêmio.

Vale ressaltar que o Internacional adquiriu uma promessa alvinegra em 2021: o atacante Lucca. Na época com 18 anos, foi comprado por R$ 1,2 milhão - o Vovô manteve 40% dos direitos econômicos.